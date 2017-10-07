Минобороны заявило об уничтожении пункта управления ИГ с полевыми командирами в Сирии

Российские военные заявили об уничтожении нескольких пунктов управления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

В момент ракетно-авиационного удара в одном из пунктов управления ИГ в районе сирийского Абу-Кемаля, по данным Минобороны России, находились влиятельные полевые командиры, которые долгое время скрывались на территории Ирака. Среди них были и выходцы с Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани, — уточнил представитель министерства, отметив, что эта информация была получена по нескольким каналам и подтверждена на земле.

В другом пункте управления ИГ находилось около 40 боевиков — выходцев из Таджикистана и Ирака.

Также по словам Конашенкова, российские военные уничтожили командный пункт ИГ в районе населенного пункта Меядин, где в момент атаки находились около 80 боевиков. Среди них также были выходцы с Северного Кавказа. Там же военные уничтожили 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боевиков.

А к югу от сирийского Дейр-эз-Зора российская авиация ликвидировала отряд ИГ численностью более 60 боевиков, в который также входили наемники из стран СНГ, а также из Туниса и Египта.

Андрей Дубровский