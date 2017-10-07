СМИ узнали о миллионных доходах стрелка из Лас-Вегаса

Застреливший 58 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок имел миллионные доходы от удачных операций с недвижимостью. Об этом стало известно Reuters.

По данным агентства, Пэддок занимался операциями с недвижимостью. Он приобрел за 8,4 миллионов долларов 111-квартирный дом в городе Мескит в штате Техас. Для этой покупки он продал несколько небольших объектов в Лос-Анджелесе.

Пэддок сдавал в купленном доме квартиры в аренду. Каждый год это приносило ему около 500 тысяч долларов, а через десять лет, в ноябре 2012 года, он продал здание. За время владения, получив миллион долларов прибыли. За все эти годы владения аренда квартир принесла Пэддоку 5–6 млн долларов чистой прибыли.

Также, по информации агентства, Пэддок был азартным игроком в казино, однако в публикации не уточняется, насколько удачным игроком он был. По данным телеканала NBC News, в день на игры в казино Пэддок мог тратить около 10 тысяч долларов, в некоторых случаях эта сумма превышала 30 тысяч.

Напомним, 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе.

Он стрелял по 22-х тысячной толпе из номера на 32-м этаже гостиницы «Мандалай Бэй» в течение 11 минут. В результате происшествия 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.

Полиция Лас-Вегаса нашла у Пэддока более 40 единиц огнестрельного оружия.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако ФБР не установило каких-либо данных, указывающих на связь стрелка с ИГ.

Андрей Дубровский