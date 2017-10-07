Более сотни красноярцев вышли в поддержку Навального в местный гайд-парк. Задержаний не было

В Красноярске состоялись две акции в поддержку Навального. С 14 часов по призыву координатора штаба Навального в Красноярске Руслана Руденко в центре города прошла «агитпрогулка» с красными воздушными шарами, а с 16 часов начался согласованный властями пикет на окраине города — в сквере Космонавтов. Чиновники это место называют местным «гайд-парком», и сюда же отправляли народ митинговать 26 марта и 12 июня.

За шарами и газетами для «агитпрогулки» в штаб обратились чуть больше десятка красноярцев, а в сквер Космонавтов пришло около сотни человек. Поскольку власти согласовали трехчасовую протяженность акции, кто-то с нее уходил, но кто-то и присоединялся позже. Задержаний не было.

Самому Навальному пока не удается добраться до Красноярска. Его штабисты в Красноярске ходят в мэрию (а теперь уже и в суды — поданы иски и апелляции) как на работу. Но столь же упорно все уведомления о проведении митингов-встреч с Навальным мэрия согласовать отказывается. Сторонники Навального предлагают мэрии множество вариантов времени и места, но ответ неизменен: мест нет, занято, там и там тоже уже пикетируют/митингуют по заявке «Единой России»…

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Позже красноярская мэрия придумала новую отмазку.

Теперь чиновники не согласовывает митинг потому, что считают обещания Навального лучшей жизни неуместными и несвоевременными.

Слов «отказать», «воспрещено», «не положено», «возбраняется», «грешно» в подписанных столоначальниками бумагах нет; ничего прямо не запрещая, тем не менее, городская управа пишет, что уведомители приготовляются к уголовному преступлению — дезорганизации выборов президента. И напоминают «организатору и иным участникам публичного мероприятия» об «ответственности в установленном порядке».