Полиция сообщила о 700 участниках несогласованной акции в Москве
Около 700 человек, включая представителей СМИ, находятся на несогласованной акции в поддержку политика Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве. Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе столичного главка полиции.
«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади и прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Ранее столо известно, что сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, пришедших на Пушкинскую площадь с листовками.
По данным ОВД-Инфо, всего в 21 городе России задержаны 80 человек.
Напомним, что Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Власти Москвы и Петербурга отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.
Навальный на акции не присутствует: он отбывает 20 суток административного ареста за призыв к несогласованной акции. Суд постановил, что Навальный призывал своих сторонников выйти на акцию в Нижнем Новгороде, которая не была согласована администрацией города. В свою очередь, политик не согласен с решением суда.
Анастасия Тороп