Минобороны решило сократить бюджет ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов»

Минобороны планирует сократить объем средств, которые предполагается выделить на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вместо ранее планировавшихся примерно 50 млрд рублей на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы», — уточнил он.

Сокращение коснется модернизации. Ремонт, по словам собеседника Интерфакса, будет выполнен в полном объеме.

Ранее источник агентства сообщил, что на ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» планируется выделить около 50 млрд рублей. Тогда планировалось заменить четыре котла главной энергетической установки.

Напомним, корабль «Адмирал Кузнецов» принимал участие в операции на территории Сирии. На авианосце потерпели крушение два истребителя. Происшествия не были связаны с боевыми действиями.

Анастасия Тороп