Король Саудовской Аравии получил звание почетного доктора МГИМО

Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание почетного доктора МГИМО. Об этом сообщается на сайте университета.

Церемония вручения диплома почетного доктора проходила в здании университета. В ней участвовали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр образования и науки России Ольга Васильева.

По словам Торкунова, звание было присвоено «за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества» России с Саудовской Аравией.

Министр образования выразила уверенность, что визит короля Саудовской Аравии «будет способствовать сближению стран, обозначит сферы перспективного сотрудничества и поможет наладить механизмы эффективного взаимодействия».

Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд поблагодарил присутствующих за присвоенное ему звание.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что международное сообщество может в скором времени договориться о снятии санкций в отношении России.

4 октября в Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Обе стороны назвали этот визит «поворотным» и «историческим» моментом.

Как сообщали СМИ, российской стороне удалось договориться о продаже Саудовской Аравии зенитных ракетных систем С-400.

О том, что Россия подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов к визиту короля Саудовской Аравии ранее сообщали источники «Коммерсанта».