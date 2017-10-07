В Лондоне автомобиль врезался в толпу пешеходов

В Лондоне у Музея естествознания в райое Южный Кенсингтон автомобиль врезался в толпу пешеходов, сообщает «Би-би-си». Несколько человек получили «незначительные» травмы, уточняют в полиции.

Сообщается, что после случившегося один человек был задержан.

This guy just drove a car through pedestrians in London. Yet another attack caused by diversity. #londonattack pic.twitter.com/38th7BFFzp — The bleeding tree (@Propertarian11) October 7, 2017

Корреспондент издания, которая находилась рядом с местом происшествия сообщила, что видела, как машина проехала по диагонали через дорогу.

«Затем я увидела толпу людей, которая стояла вокруг одного или двух человек, лежащих на тротуаре», – сказала она.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Анастасия Тороп