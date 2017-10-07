Новая газета

В Лондоне автомобиль врезался в толпу пешеходов

Общество

В Лондоне у Музея естествознания в райое Южный Кенсингтон автомобиль врезался в толпу пешеходов, сообщает «Би-би-си». Несколько человек получили «незначительные» травмы, уточняют в полиции. 

Сообщается, что после случившегося один человек был задержан.

Корреспондент издания, которая находилась рядом с местом происшествия сообщила, что видела, как машина проехала по диагонали через дорогу. 

«Затем я увидела толпу людей, которая стояла вокруг одного или двух человек, лежащих на тротуаре», – сказала она. 

В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Анастасия Тороп 

Теги:
автомобили, лондон
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