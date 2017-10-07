Российский гонщик Даниил Квят вернулся в команду «Формулы-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят продолжит выступления в гонках «Формулы-1», начиная с гран-при США, который состоится 22 октября в Остине. Об этом сообщается на сайте команды.

Напарником Квята станет француз Пьер Гасли, который заменил его в Toro Rosso, когда в конце сентября российского пилота временно отстранили от гонок.

Другой пилот Toro Rosso Карлос Сайнс досрочно перейдет в команду Renault, хотя предполагалось, что он начнет выступать за Renault со следующего сезона.

Ранее команда Toro Rosso отстранила российского автогонщика Даниила Квята от Гран-при Малайзии и Гран-при Японии. В 2017 году Даниил Квят принял участие в 14 гонках. Он заработал 4 очка, его напарник Карлос Сайнс получил 48 очков.

Для Квята это уже четвертый сезон в «Формуле-1». Он дебютировал в младшей команде концерна Red Bull Toro Rosso в 2014 году, завоевав в первом сезоне восемь очков. Затем Квят выступал в Red Bull, но после аварии на гран-при России в Сочи был переведен обратно.

С мая 2016 года российский гонщик выступает за Toro Rosso. Это младшая команда концерна Red Bull в «Формуле-1». Его перевели туда из главной команды после аварии на гран-при России в Сочи.

Напомним, что Квят — единственный российский автогонщик, выступающий сейчас в «Формуле-1».

Анастасия Тороп