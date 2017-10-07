В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на акцию памяти Анны Политковской
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли к Соловецкому камню, чтобы почтить память Анны Политковской. Об этом сообщает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Ранее США призвали российские власти найти и привлечь к ответственности заказчиков и организаторов убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.
5 октября стало известно о согласовании акции. Депутат поблагодарил уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова за помощь в согласовании акции.
До этого администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала в проведении акции у Соловецкого камня. Причиной отказа стало молодежное мероприятие по профилактике правонарушений несовершеннолетних, которое должно было состояться 7 октября с 12 до 20 часов.
При этом на сайте администрации Петроградского района информации о мероприятии не было.
Политик напомнил, что акция памяти проводится в Петербурге, начиная с 2006 года. По его словам, каждый год на нее приходит около трехсот человек.
Напомним, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде жилого дома на улице Лесная в Москве.