Новая газета

В Санкт-Петербурге начались задержания сторонников Навального

Общество

В Санкт-Петербурге полиция начала задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». 

Задержания начались на пересечении Литейного и Невского проспекта. 

 

Акция протеста началась около 18 часов у Марсово поля. Полицейские деликатно просили слезть с памятников и никого не задерживала. Затем толпа с криками «Мы здесь власть!» решила двинуться в сторону Площади Восстания.

Протестующие шли по проезжей части, полицейские им не мешали. Когда толпа дошла до пересечения  Литейного и Невского проспекта, начались задержания. 

По данным корресондента «Новой», всего задержали около 100 человек. Полиция действует жестко. Одна девушка с окровавленным лицом пыталась выбраться из автозака и кричала, но омоновцы затащили ее обратно.

Люди постепенно идут назад, понимая, что на Невский проспект не попасть. 

Теги:
акции протеста, митинги, навальный, Санкт-Петербург
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