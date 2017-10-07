«Звезда» удалила новость о рассказе украинского военного про причастность Киева к катастрофе Boeing MH17

Телеканал «Звезда» удалил новость о том, что бывший украинский военный Юрий Батурин рассказал о причастности Украины к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Новости сохранилась в кэше Google.

На заметки с названием «Майор ВСУ, бывший свидетелем уничтожения MH17, попросил убежища в России», «Перешедший в Россию майор ВСУ рассказал, как сбили Boeing MH17» и «Майор ВСУ рассказал о траектории движения украинских „Буков“, расстрелявших Boeing MH17» ссылались многие СМИ, включая ТАСС, «Лайф» и «Вести.ру». Сейчас при переходе по ссылке появляется «Ошибка 404».

По данным телеканала, Батурин попросил об убежище в России.

«В день крушения 17 июля майор Батурин находился на службе в воинской части под Харьковом. Офицер рассказал, что с помощью технических средств контроля системы ПВО наблюдал прохождение самолета в небе Украины и его крушение», — говорится в заметки «Звезды».

«Звезда» отмечает, что по словам Батурина, «данные радаров свидетельствовали о том, что Boeing был поражен ракетой с территории Украины».

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

В окончательном докладе об обстоятельствах крушения cовет безопасности Нидерландов назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Россия причастность к катастрофе отрицает.

Анастасия Тороп