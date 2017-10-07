В Забайкалье автобус с детьми столкнулся с грузовиком, водитель грузовика погиб

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Карымском районе Забайкальского края на 145 км трассы «Чита-Хабаровск», сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел около 19:40. В салоне автобуса находилось 25 человек, из которых 11—несовершеннолетние. В результате ДТП погиб водитель грузовика 1991 года рождения, еще 14 человек получили ранения, уточняется на сайте СК.

«Водитель и все пассажиры автобуса доставлены в больницу города Читы, где проходят обследование», — отметили в СК.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения, рассказал правоохранителям водитель автобуса.

СК начал доследственную проверку.

Анастасия Тороп