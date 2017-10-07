Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщается на сайте клуба.
Функционеру было 49 лет.
«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании... https://t.co/YTpLvaWFPr pic.twitter.com/wi8iJQdE84— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 7, 2017
Константин Сарсания начал карьеру в спорте как футболист; в начале 1990-х играл в Европе. После окончания карьеры он начал работать спортивным агентом и тренером.
В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора. С 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском Футбольном Союзе советником по спортивным вопросам президента РФС.
В мае 2017 года Сарсания вернулся в «Зенит» в качестве спортивного директора.
Анастасия Тороп