Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Спортивный директор петербургского «Зенита» Константин Сарсания скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщается на сайте клуба.

Функционеру было 49 лет.

Константин Сарсания начал карьеру в спорте как футболист; в начале 1990-х играл в Европе. После окончания карьеры он начал работать спортивным агентом и тренером.

В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора. С 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском Футбольном Союзе советником по спортивным вопросам президента РФС.

В мае 2017 года Сарсания вернулся в «Зенит» в качестве спортивного директора.

Анастасия Тороп