Не менее 500 человек собрались на «гуляние» в гайд-парке Омска

Фото Лики Кедринской

В Омске «гуляние» в поддержку Алексея Навального прошло в гайд-парке на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной: это не центр города, но и не окраина. Как отметили сами организаторы акции, место для ее проведения выглядит странным: оно не очень похоже на парк — зеленая полоса между трамвайной линией и проезжей частью, вдоль которой выстроены в ряд тополя.

Штаб Навального выбрал лучший вариант из оставленных ему местной властью: в начале недели он

подал в мэрию 38 уведомлений о проведении одиночных пикетов, и во всех ему было отказано на том основании, что «пикеты являются скрытой формой предвыборной агитации», нарушая права других кандидатов на пост главы государства.

Не прошли и заявки на «гуляния» — все места в центре города оказались заняты, городская администрация предложила «равнозначные» — на дальних окраинах

Тогда навальновцы решили собраться в одном из гайд-парков, где закон позволяет проводить публичные акции без согласования. Интересно, что в сентябре 2017 года власти сократили их количество с 14 до 5. Глава внутриполитического ведомства Михаил Каракоз объяснил это сайту «Новый Омск» тем, что «как показала практика, гайдпарки не пользуются в городе популярностью».

Сегодня сторонники оппозиционера этого утверждение опровергли.

Собралось, по скромным подсчетам, не менее 500 человек. Собравшиеся были с шарами с надписью «Навальный 20!8» и множеством лозунгов — «Отвалите от Навального!» «Выборы — это дебаты, а не обыски и аресты!», «Старая песня на новый лад», «Ленин в 54 года был дедушкой»…

Гуляние вылилось в митинг, хотя и без усилителя. Временами радикальность речей зашкаливала. Но полиция вела себя деликатно.