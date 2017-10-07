В Лондоне более 10 человек получили травмы из-за наезда автомобиля

В центре Лондона после наезда автомобиля пострадали 11 человек, заявил директор медицинской службы города Питер МакКенн.

По данным ведомства, пострадавшие получили «травмы ног и головы». Девять человек доставлены в больницу.

Полицейские подтверждают, что на месте происшествия был задержан мужчина, однако подчеркивают, что он пока не арестован – с ним беседуют офицеры.

Инцидент произошел у Музея естествознания в райое Южный Кенсингтон. Автомобиль врезался в толпу пешеходов.

Полиция британской столицы отказалась считать происшествие терактом.

Анастасия Тороп