Новая газета

В Лондоне более 10 человек получили травмы из-за наезда автомобиля

Общество

В центре Лондона после наезда автомобиля пострадали 11 человек, заявил директор медицинской службы города Питер МакКенн. 

По данным ведомства, пострадавшие получили «травмы ног и головы». Девять человек доставлены в больницу.

Полицейские подтверждают, что на месте происшествия был задержан мужчина, однако подчеркивают, что он пока не арестован – с ним беседуют офицеры. 

Инцидент произошел у Музея естествознания в райое Южный Кенсингтон.  Автомобиль врезался в толпу пешеходов. 

Полиция британской столицы отказалась считать происшествие терактом. 

Анастасия Тороп

Теги:
происшествия, лондон
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