Умер лингвист Вячеслав Иванов

Фото: Косинец Александр / Фотохроника ТАСС

Умер лингвист, академик РАН, доктор филологических наук Вячеслав Иванов. Об этом сообщила журналистка Маша Слоним.

«Умер Вячеслав Всеволодович Иванов. (Кома)», — написала она.

Иванову было 88 лет. Он родился в семье писателя Всеволода Иванова в 1929 году.

В 1951 году закончил филологический факультет МГУ и начал преподавать в университете, а затем в течение почти 30 лет работал в Институте славяноведения и балканистики.

В 1978 году Иванов стал доктором филологических наук.

Вячеслав Иванов также был профессором Калифорнийского университета, иностранный член Американского лингвистического общества, Британской академии, Американской академии искусств и наук и Американского философского общества.

Он написал более тысячи научных работ по лингвистике, истории культуры, литературоведению и антропологии.