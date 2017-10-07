В крупных городах России эвакуировали торговые центры
В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде эвакуировали несколько торговых центров из-за анонимных звонков о минировании, сообщает ТАСС.
Интерфакс со ссылкой на анонимный источник сообщил, что в Москве эвакуировали 3 тысяч человек из четырёх торговых центров и одного кафе.
Эвакуация ТЦ "Охотный ряд" pic.twitter.com/M5EQIT9i4P— Иван Стефу (@Ivan_Stefu) October 7, 2017
Больше всего, 1,5 тысячи человек, эвакуировали из «Охотного ряда».
Кинологи также проверят четыре московских гостиницы.
Экстренные службы также эвакуировали посетителей и продавцов крупнейшего торгового центра «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде.
По данным городские СМИ, всего в Петербурге ведется проверка десяти торговых центров из-за анонимных звонков о минировании.
5 октября в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали 160 тысяч человек.
Напомним, волна анонимных звонков об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. За это время в десятках российских городов были эвакуированы сотни тысяч человек. Эвакуации проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Уфе и других городах крупных России.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).
СМИ со ссылкой на заявление ФСБ сообщили об установлении личности четырех человек, которых подозревают в звонках о ложном минировании зданий по всей России.