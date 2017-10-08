В Петербурге возбудили дело из-за опоздавшей к пациентке скорой во время митинга в поддержку Навального

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после смерти женщины, к которой не успела приехать скорая помощь. Дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В сообщении СК уточняется, что вызов к медикам поступил из квартиры на Колокольной улице, где стало плохо 55-летней женщине. На место были направлены врачи из Мариинской больницы. Машина скорой оказалась заблокированной на Невском проспекте, недалеко от места, где были оцеплены участники протестной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. К пациентке была направлена другая бригада скорой, которая и констатировала смерть женщины.

В городском комитете здравоохранения Интерфаксу ранее рассказали, что вызов с Колокольной улицы поступил в 18.48. Карета «скорой помощи» оказалась заблокирована на углу Невского и Литейного проспектов. «Бригада приехала за 16 минут, при условии, что ехать от центральной станции до Колокольной улицы минуты две», — уточнил собеседник агентства. По его словам, для проезда первой бригады были подключены ДПС.

По информации «Фонтанки», участники акции в поддержку Навального не могли создать затор для проезда кареты «скорой помощи», поскольку находились в указанное время на другом участке Литейного проспекта, севернее Мариинской больнице. Там протестующие были оцеплены в 18 часов 42 минуты. Около получаса на этом участке продолжались задержания.

В свою очередь, участок Линейного проспекта от Мариинской больницы, откуда скорая выехала к пациентке до Невского проспекта, по расчетам издания, был свободен от протестующих, и свободен для автомобильного движения.

Накануне в десятках городов России прошли акции в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге митинг начался около 18 часов у Марсово поля. Затем толпа с криками «Мы здесь власть!» двинулась в сторону Площади Восстания. Протестующие шли по проезжей части, полицейские им не мешали. Когда толпа дошла до пересечения Литейного и Невского проспекта, начались задержания.