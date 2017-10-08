В Москве на акции протеста задержали блогеров и журналистов

Полиция задержала несколько журналистов, освещавших акцию на Манежной площади в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на редакцию «Радио Свободы».

По данным ресурса, среди задержанных оказались два корреспондента «Радио Свободы» Андрей Киселев и Беата Бубенец и два журналиста «Дождя». Сам телеканал «Дождь» сообщает о задержании одного своего корреспондента Сони Гройсман, а также журналистов Life Романа Вдовиченко и корреспондентов издания Daily Storm Ростислава Богушевского и Ильи Горшкова. По данным «Росбалта», среди задержанных также оказался журналист «Открытой России».

Журналистов задержали, когда они вместе с активистами после разгона митинга на Манежной площади шли от «Чистых прудов» к ОВД «Китай-город», где находились задержанные на Манежной.

Всего же во время ночной акции протеста были задержаны от пятнадцати до восемнадцати человек. Их доставили в Пресненское и Басманное ОВД, откуда всех отпустили без составления протоколов.

Накануне в десятках российских городов прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве акция была несогласована властями. Однако массовых задержаний в столице на этот раз не было. По подсчетам столичного МВД, в акции в поддержку Навального в Москве приняли участие около 700 человек.

Андрей Дубровский