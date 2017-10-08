В Москве задержали подозреваемого в ложном звонке о минировании магазина

В Москве задержали подозреваемого в ложном звонке об угрозе взрыва в магазине на Ленинградском проспекте, дом 30, строение 1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По версии полиции, подозреваемый — 42-летний житель подмосковного Зарайска, находясь в магазине, позвонил на службу «02» и заявил, что в здании «сейчас будет взрыв». Посетителей и сотрудников магазина эвакуировали, а прибывшие на место полицейские обследовали помещение и не обнаружили взрывоопасных предметов. Подозреваемого задержали спустя полчаса после звонка. Он находился у соседнего дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Напомним, с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. В результате в десятках городов были эвакуированы сотни тысяч человек. Эвакуация коснулась в частности Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. По факту звонков были возбуждены уголовные дела.

5 октября СМИ со ссылкой на заявление ФСБ сообщили об установлении личности четырех человек, подозреваемых в звонках о ложном минировании зданий по всей России. По данным ведомства — это россияне, находящиеся за границей.

Андрей Дубровский