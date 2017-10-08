На акциях в поддержку Навального 7 октября задержали 290 человек

На акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в 80 российских городах, задержали 290 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По данным ресурса задержания проходили в 26 городах. Самое большое количество задержанных оказалось в Санкт-Петербурге и Ярославле — 68 и 57 человек соответственно.

В Москве во время акции на Пушкинской площади задержали всего два человека, однако позднее ночью сторонники Навального продолжили протестовать на Манежной площади, где активисты планировали заночевать. Там полиция разогнала протестующих, начались задержания. Оставшаяся часть активистов направилась к ОВД «Китай город», где находились задержанные на Манежной. По пути к ОВД полиция задержала еще несколько активистов. Как уточнили в «ОВД-Инфо», в итоге во время ночных протестов в столице были задержаны 24 человека (всех уже отпустили из ОВД).

Утром в воскресенье сторонники Навального снова стали собираться на Манежной площади. Полиция задержала троих человек утром, еще девять человек были задержаны позднее днем.

Также 26 человек были задержаны на акции в Липецке, в Краснодаре — 21, в Екатеринбурге — 14, в Саратове — 11 и десять в Ижевске.

В свою очередь, по данным МВД, всего в российских городах во время несогласованных акций в поддержку Навального было задержано 136 человек, в отношении 60 из которых были составлены протоколы. После 8 октября они обязаны явиться в суд. Сейчас же все задержанные в регионах отпущены из ОВД, сообщили Интерфаксу в МВД.

Всего акции сторонников Навального 7 октября проходили в 80 городах России. Самый масштабный митинг прошел в Санкт-Петербурге. В Москве и Питере акции не были согласованы властями.

Андрей Дубровский