Госдума анонсировала принятие закона о запрете контактных зоопарков

Госдума в скоро рассмотрит законопроект о гуманном отношении к животным, который предполагает запрет контактных зоопарков и содержания в квартирах диких животных. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева в Ставрополе на форуме «Молодежка ОНФ», передает Интерфакс.

«Сегодня мы настаиваем на запрете передвижных дельфинариев и контактных зоопарков. Необходим и ввод запрета притравочных станций и содержания диких животных в квартирах», — уточнила Тимофеева.

Кроме того, по словам депутата, необходимо найти механизмы обязательной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Ране СМИ обратили внимание, что отредактированный ко второму чтению текст законопроекта «Об ответственном обращении с животными» предполагает полный запрет контактных зоопарков.

Напомним, законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли в Госдуму осенью 2010 года. В марте 2011 года он был принят в первом чтении. В мае этого года Госдума приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Но, как ранее писали «Ведомости», из-за давления, в частности, со стороны охотничьего сообщества, работа над законопроектом практически остановилась до 2016 года, когда о его необходимости заявил президент России Владимир Путин. В сентябре 2017 года первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что в Госдуме рассчитывают доработать и принять закон в осеннюю сессию.