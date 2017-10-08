Российский МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в стране

Работу американских СМИ в России могут ограничить в ответ на ситуацию c притеснением телеканала Russia Today Вашингтоном. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала НТВ.

По словам Захаровой, ситуация вокруг телеканала RT — это особый случай, когда «в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США».

Представитель МИД отметила, что в российском законе о СМИ есть статья, предписывающая в случае принятия какой-либо страной ограничительных мер в отношении российских СМИ, «отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, работающих в Российской Федерации».

Захарова подчеркнула, что после того, как российская сторона квалифицировала происходящее вокруг телеканала RT, как ограничение деятельности, «мы можем применять аналогичные меры в отношении американских журналистов и СМИ здесь на территории Российской Федерации».

Кроме того, по словам Захаровой, в случае введения ответных мер нет «никакой разницы, являются ли эти [американские] СМИ государственными, финансируются ли они напрямую или через небольшую цепочку по линии американских госорганов либо это частные СМИ».

Напомним, в конце июля глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов предложил блокировать зарубежные СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов.

По его словам, необходимо «обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах».

Андрейм Дубровский