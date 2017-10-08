В Барселоне десятки тысяч человек вышли на акцию за единство Испании

В Барселоне десятки тысяч человек вышли на акцию против независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, митингующие вышли на улицы с испанскими и каталонскими флагами. Накануне акции в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в частности, в Мадриде.

Ранее в воскресенье премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. Власти Испании всячески пытались не допустить проведение референдума, называя его незаконным. Из-за столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 800 человек.

По итогам референдума власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании. В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». Явка составила примерно 42%. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Несмотря на это лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость автономии будет объявлена 9 октября.

Андрей Дубровский