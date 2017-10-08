На строительном рынке «Синдика» на МКАД произошел крупный пожар

На строительном рынке «Синдика» на 65-м километре МКАД (Одинцовский район Московской области) произошел крупный пожар. Ему присвоен третий номер сложности из пяти возможных. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

По данным агентства, горит подземная парковка, откуда сейчас эвакуируют посетителей строительного рынка. На месте уже работают пожарные Москвы и Московской области.

Также к тушению пожара готовы два вертолета Ка-32, отмечает источник агентства. Всего к тушению пожара привлечено 79 человек и 21 единица техники.

По данным источника Интерфакс, площадь пожара составляет более трех тыс. квадратных метров.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, несколько человек обратились за медпомощью после пожара на «Синдике».

«Эвакуация проведена, несколько посетителей после эвакуации обратились за медпомощью в связи с симптомами интоксикации. В госпитализации не нуждаются», — сказал собеседник агентства.