Полиция задержала у здания Госдумы 14 человек. Среди задержанных есть несовершеннолетние

Сотрудники полиции задержали у здания Государственной думы 14 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных.

Также, по данным ресурса, среди задержанных оказались три активиста «Ассоциации Народного Сопротивления» — Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Валов и студентка МГУ Татьяна Копытина.

Всех их, как уточняет ОВД-Инфо доставили в автозаке к ОВД «Красносельский».

Напомним, накануне в Москве задержали 26 человек во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Пушкинской и Манежной площадях. Еще 12 человек на Манежной были задержаны утром в воскресенье.