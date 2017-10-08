Полиция задержала у здания Госдумы 14 человек. Среди задержанных есть несовершеннолетние
Сотрудники полиции задержали у здания Государственной думы 14 человек, из них семеро — несовершеннолетние. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных.
Также, по данным ресурса, среди задержанных оказались три активиста «Ассоциации Народного Сопротивления» — Сергей Волков, Кирилл Костенко и Всеволод Валов и студентка МГУ Татьяна Копытина.
Всех их, как уточняет ОВД-Инфо доставили в автозаке к ОВД «Красносельский».
Напомним, накануне в Москве задержали 26 человек во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального на Пушкинской и Манежной площадях. Еще 12 человек на Манежной были задержаны утром в воскресенье.
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Андрей Дубровский