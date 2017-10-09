МЧС сообщило о ликвидации пожара на строительном рынке «Синдика»

обновлено Пожар на строительном рынке «Синдика» удалось ликвидировать По данным МЧС, открытое горение на рынке было ликвидировано в 07:03.

Ранее сообщалось, что пожар на строительном рынке «Синдика» на 65-м км МКАДа (Одинцовский район Московской области) локализовали, сообщили Интерфаксу в региональном главке МЧС.

«Пожар локализован в 22:56 мск на площади 55 тысяч квадратных метров», — сказал представитель главка.

В Строгино полыхает строительный рынок «Синдика» pic.twitter.com/VrRoJF5F9a — Женни Шаден (@ShadenFM) October 8, 2017

По данным источника в оперативном штабе по ликвидации ЧС, помощь медиков понадобилась троим пострадавшим в пожаре на «Синдике». В Минздраве Московской области официально подтверждают госпитализацию двоих человек.

Специалисты рассматривают несколько версий причин пожара, сообщает ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации», –рассказал он.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в сумму, не превышающую 5 млрд рублей.

«Сейчас выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество», – говорится в сообщении.

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank считают, что стоимость строительного рынка может составить от 5,5 до 6,5 млрд рублей.

Напомним, что пожар начался днем 8 октября. Ему был присвоен третий номер сложности из пяти возможных.

В этот день также произошел пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Его удалось локализовать на площади 6 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.