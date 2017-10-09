Эксперты предсказали рост цен на турпутевки из-за краха «ВИМ-Авиа»

К лету 2018 года туристические путевки могут подорожать на 10–20% из-за ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в туристистическом бизнесе.

По данным издания, «особенно сильно цены вырастут» на путевки в Турцию, Россию (Сочи и Крым), Грецию и на Кипр.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила изданию, что на российском рынке нет авиакомпании, которая могла бы перевозить столько туристов и по таким ценам, как «ВИМ-Авиа».

По словам генерального директора туроператора «Музенидис трэвел» Александра Цандекиди, стоит ожидать рост цен на билеты на чартеры и регулярные рейсы.

При этом, уточняет эксперт, рынок не сможет долго жить без крупного чартерного игрока, поэтому место «ВИМ-Авиа» займет либо уже существующий, либо новый перевозчик.

Ранее стало известно, что с 7 октября российские туроператоры прекращают сотрудничество с проблемной авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление.

С 16 октября компания прекратит перевозку пассажиров регулярных рейсов.

К перевозке клиентов «ВИМ-Авиа» подключились как российские, так и иностранные авиакомпании. На эти цели из бюджета было выделено 200 миллионов рублей. Также СМИ сообщили, что перевозки клиентов «ВИМ-Авиа» профинансирует «Аэрофлот».

Владельцы «ВИМ-Авиа» покинули Россию. Экс-гендиректора авиакомапании Александра Кочнева обвиняют в хищении средств пассажиров. Он находится под домашним арестом.

По данным следствия, руководство авиакомпании продавало билеты, зная, что рейсы будут отменены.