Президент РАН заявил о кризисе российской науки

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российская наука находится в кризисе, сообщает «Российская газета».

«Когда иногда раздаются голоса, что все не так плохо, что наши ученые все больше публикуются, то желаемое выдается за действительное», - сказал Сергеев в интервью изданию.

Он также названо рост числа публикаций в престижных изданиях «искусственный».

«Мы являемся соавторами в длинном списке по результатам, полученным на зарубежных установках. А вот публикаций высокого уровня на основе экспериментов, сделанных в России, совсем мало», — заявил глава РАН.

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По словам Сергеева, количество научных работ из России, которые приглашают на крупные международные конференции, существенно падает.

Напомним, что директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев стал президентов РАН в конце сентября. По итогам голосования он выиграл с большим отрывом.

Перед выборами в академии, Сергеев назвал состояние науки в России «близким к катастрофическому».

Затем стало известно, что в новом составе президиума РАН состоят академики, участвовавшие в защите диссертаций c плагиатом.

Анастасия Тороп