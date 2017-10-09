Минтруд предложил защищать рассказавших о коррупции работников

Сотрудники, готовые рассказать руководству или правоохранительным органам о случаях коррупции на работе, могут получить от государства защиту. Такие поправки к закону «О противодействии коррупции» подготовило министерство труда и социальной защиты.

Минтруд предлагает гарантировать пожаловавшемуся на коррупцию сотруднику конфиденциальность как сведений о нем самом, так и сведений, указанных в его сообщении о происходящем на работе.

Сообщивших о коррупции сотрудников нельзя будет уволить без решения специальной комиссии. Помимо этого, работодатель не сможет сократить им отпуск, лишить их премий или других выплат.

Речь идет о госслужащих, сотрудниках государственных внебюджетных фондов и госкорпораций, муниципальных служащих, сотрудниках учреждений, частных предприятий, общественных и иных организаций.

Рассказав о коррупции, работник сможет получить бесплатную юридическую помощь.

Согласно закону, тех, кто сообщил о заведомо ложных преступлениях, привлекут к ответственности.

Анастасия Тороп