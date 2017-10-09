В Италии был задержан брат устроившего теракт в Марселе

В Италии правоохранительные органы задержали брата Ахмеда Ханачи, устроившего теракт на вокзале в Марселе. Им оказался гражданин Туниса Анис Ханачи. Об этом сообщает La Repubblica.

Его обвиняют в «участии в террористической организации, а также в пособничестве брату в нападении» в Марселе, пишет издание.

По информации следователей, второй брат Ахмеда Ханачи также мог быть связан с экстремистскими организациями.

Напомним, что 1 октября мужчина напал с ножом на прохожих на вокзале Сент-Чарльз в Марселе. Во время нападения он кричал «Аллах акбар».

В результате погибли две женщины, сотрудники французских сил безопасности застрелили нападавшего. Им оказался 30-летний гражданин Туниса Ахмед Ханачи.

Глава МВД Франции Жерар Колон сообщил, что Ханачи употреблял наркотики и был бездомным. С 2005 года он совершил несколько правонарушений, отмечал министр.

Прокуратура расследует этот инцидент как террористический акт.

Анастасия Тороп