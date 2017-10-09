РБК сообщило о планах Кремля оставить Тулеева во главе Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев останется главой региона до марта 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Собеседник издания отметил, что Тулеев может уйти в отставку только в случае резкого ухудшения здоровья.
«Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс», — сообщает источник.
Другой источник подчеркнул, что даже при слабом здоровье Аман Тулеев гарантированно обеспечит высокий процент поддержки Владимира Путина на президентских выборах.
По информации РБК, принимать решение о дальнейшем руководстве регионом будут финансово-промышленные группы и сам господин Тулеев после выборов президента.
Напомним, что 73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. В мае этого года губернатор ушел в отпуск из-за операции на позвоночнике.
В Кремле заявили, что не планируют сменять губернатора Кемеровской области, назвав его «одним из авторитетных российских губернаторов». В августе Тулеев вернулся в Кемерово из Москвы, где проходил реабилитацию.
Анастасия Тороп