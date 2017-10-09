Новая газета

РБК сообщило о планах Кремля оставить Тулеева во главе Кемеровской области

Политика

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев останется главой региона до марта 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседник издания отметил, что Тулеев может уйти в отставку только в случае резкого ухудшения здоровья.

«Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс», — сообщает источник.

Другой источник подчеркнул, что даже при слабом здоровье Аман Тулеев гарантированно обеспечит высокий процент поддержки Владимира Путина на президентских выборах.

По информации РБК, принимать решение о дальнейшем руководстве регионом будут финансово-промышленные группы и сам господин Тулеев после выборов президента.

Напомним, что 73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. В мае этого года губернатор ушел в отпуск из-за операции на позвоночнике.

В Кремле заявили, что не планируют сменять губернатора Кемеровской области, назвав его «одним из авторитетных российских губернаторов». В августе Тулеев вернулся в Кемерово из Москвы, где проходил реабилитацию.

Анастасия Тороп

Теги:
губернаторы, кемеровская область, тулеев
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