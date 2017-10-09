РБК сообщило о планах Кремля оставить Тулеева во главе Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев останется главой региона до марта 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Собеседник издания отметил, что Тулеев может уйти в отставку только в случае резкого ухудшения здоровья.

«Губернатор болен, но его нахождение во главе региона сохраняет политический и внутриэлитный баланс», — сообщает источник.

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Другой источник подчеркнул, что даже при слабом здоровье Аман Тулеев гарантированно обеспечит высокий процент поддержки Владимира Путина на президентских выборах.

По информации РБК, принимать решение о дальнейшем руководстве регионом будут финансово-промышленные группы и сам господин Тулеев после выборов президента.

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Напомним, что 73-летний Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1 июля 1997 года. В мае этого года губернатор ушел в отпуск из-за операции на позвоночнике.

В Кремле заявили, что не планируют сменять губернатора Кемеровской области, назвав его «одним из авторитетных российских губернаторов». В августе Тулеев вернулся в Кемерово из Москвы, где проходил реабилитацию.

Анастасия Тороп