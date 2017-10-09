Эксперты ВАК предложили лишить Мединского ученой степени впервые с формулировкой «за ненаучность работы»

Эксперты Высшей аттестационной комиссии (ВАК) впервые предложили лишить степени не за плагиат, а за то, что диссертация не носит научный характер. Об этом говорится в итоговом варианте заключения совета, который рассматривал диссертацию министра культуры России Владимира Мединского (ранее в СМИ публиковалась содержательная часть заключения без вывода) . Об этом «Новой газете» рассказал сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

«Ни разу такого не было. Обычно лишают за плагиат, редко — за отсутствующие публикации. За то, что научная проблема не решена, а сам текст не носит научный характер, предлагают лишить степени впервые. Все наши лишения — по п.14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (цитаты должны быть в кавычках), а Мединского лишают по п. 9 (в диссертации должна быть наука)», — сказал Заякин.

По его словам, в итоговом варианте заключения экспертного совета ВАК отмечается, что по своему научному уровню диссертация Мединского не «соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности», поскольку «в ней не содержится положений, которые можно квалифицировать как научное достижение или решение важной научной проблемы».

Заякин также отметил, что итоговый вариант содержит указание экспертов ВАК на ошибку, допущенную Белгородским государственным университетом (БелГУ). Напомним, в июле диссовет этого вуза рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени.

«Самое поразительное здесь, это конечно то, как эксперты ВАК ответили белгородцам. Экспертный совет говорит: белгородцы не рассмотрели диссертацию по научному существу вопроса, а обязаны были. Ну так мы сделаем вместо них», — сообщил сооснователь «Диссернета».

Как отмечают эксперты ВАК, в заключении диссовета БелГУ «декларируется отказ от рассмотрения содержания диссертации, со ссылкой на “нормативные документы ВАК”, что не соответствует действительности: в пункте 70 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ от 24 сентября 2013 г. прямо указывается, что диссертационный совет “предоставляет в ВАК текст рассмотренной по заявлению о лишении ученой степени диссертации”».

Напомним, на прошлой неделе экспертный совет ВАК рекомендовал лишить ученой степени министра культуры России Владимира Мединского. СМИ публиковали выдержки из заключения совета.

Эксперты отметили, в частности, что диссертация министра содержит «ложное положение, входящее в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». Они также упрекнули Мединского в странной для ученого избирательности: он якобы выбирает из русских источников только те, что подтверждают его тезисы.

Сам министр не стал комментировать решение экспертного совета ВАК. Ранее он неоднократно заявлял, что претензии к его диссертации носят не научный, а политический характер.

Теперь, согласно положению о присуждении ученых степеней, вопрос о лишении степени должен рассмотреть президиум ВАК, после этого — министр образования и науки.

Напомним, лишить ученой степени министра культуры России Владимира Мединского требовали проф. Вячеслав Козляков, д.и.н. Константин Ерусалимский, д-р филологии Иван Бабицкий, которые отмечали, что его диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» не является научным трудом.