Омбудсмен Санкт-Петербурга обвинил городскую власть в избирательности при согласовании митингов

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обвинил органы исполнительной власти в избирательном подходе при согласовании митингов в городе. Об этом говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

«Публичные мероприятия, состоявшиеся 7 октября в Санкт-Петербурге, в очередной раз продемонстрировали наличие системных проблем в реализации конституционного права на свободу мирных собраний», — заявил Шишлов.

По его мнению, такая позиция властей способствует радикализации общественных настроений, в том числе среди молодежи, и провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций.

Шишлов отмечает, власти не предложили организатором митинга на Марсовом поле альтернативного места проведения акции, что должны были сделать по закону. В свою очередь, организаторы «безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании».

«7 октября в Санкт-Петербурге получено еще одно доказательство необходимости изменений законодательства о митингах, исключающих произвольное применение запретительных норм», — заключает омбудсмен.

Шишлов также предложил провести публичные парламентские слушания для обсуждения «правоприменительной практики и предложений по изменению законодательства».

Напомним, 7 октября в десятках городов России прошли акции в поддержу оппозиционера Алексея Навального. В Петербурге митинг начался около 18 часов около Марсова поля. Затем толпа двинулась в сторону Площади Восстания. Протестующие шли по проезжей части, полицейские им не мешали. Когда толпа дошла до пересечения Литейного и Невского проспекта, начались задержания. Всего задержали 68 человек.

Максим Прошкин