Генпрокурор Украины назвал заказчиком убийства Вороненкова бывшего мужа Максаковой
Убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Марии Максаковой Владимир Тюрин. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.
«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству», — сообщил генпрокурор (цитата по Интерфаксу).
Фактическим заказчиком убийства, продолжил Луценко, «был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».
По словам генпрокурора, даннная информация главного управления разведки министерства обороны Украины подтверждена следствием столичной прокуратуры.
Дело, добавил Луценко, передано в суд.
Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что генпрокуратура Украины считает организатором убийства Вороненкова предпринимателя Тюрина, а также банкира, работавшего последнее время в Крыму. Имя банкира издание не назвало.
Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения он был застрелен охранником экс-депутата.
Украина назвали убийство актом терроризма со стороны России. Кремль возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследование убийства занимаются правоохранительные органы обеих стран.
справка
Владимир Анатольевич Тюрин родился 25 ноября 1958 года в поселке Тирлянский Башкирской АССР. Окончил школу с золотой медалью и музыкальное училище им. Гнесиных. Уголовные клички: Тюрик, Киномеханик.
Судимости:
— 1 ноября 1974 года осужден Иркутским областным судом за соучастие в групповом изнасиловании;
— 11 июня 1980 года осужден Братским городским судом за соучастие в квартирной краже и злостное хулиганство;
— 28 октября 1985 года осужден Братским городским судом за занятие запрещенным промыслом, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (одним из первых в Братске купил видеомагнитофон и на квартире за деньги показывал порнофильмы. — ред.).
— 15 марта 1999 года следственным отделом УФСБ РФ по Иркутской области в отношении Тюрина было возбуждено уголовное дело № 209425-а по факту подделки и использования заграничных паспортов на имя Громова и Пугачева. Однако по неизвестным причинам дело закрыли. По спецучетам МВД РФ и европейских стран Тюрин проходит как лидер ОПГ «Братская» и вор в законе.