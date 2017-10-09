Генпрокурор Украины назвал заказчиком убийства Вороненкова бывшего мужа Максаковой

Убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Марии Максаковой Владимир Тюрин. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству», — сообщил генпрокурор (цитата по Интерфаксу).

Фактическим заказчиком убийства, продолжил Луценко, «был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой».

По словам генпрокурора, даннная информация главного управления разведки министерства обороны Украины подтверждена следствием столичной прокуратуры.

Дело, добавил Луценко, передано в суд.

Ранее «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что генпрокуратура Украины считает организатором убийства Вороненкова предпринимателя Тюрина, а также банкира, работавшего последнее время в Крыму. Имя банкира издание не назвало.

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В него стрелял бывший боец Нацгвардии Украины Павел Паршов. После нападения он был застрелен охранником экс-депутата.

Украина назвали убийство актом терроризма со стороны России. Кремль возложил вину за гибель Вороненкова на Украину. Расследование убийства занимаются правоохранительные органы обеих стран.