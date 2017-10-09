Сергей Неверов стал руководителем фракции «Единой России» в Госдуме

Секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов назначен руководителем фракции партии в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение фракции.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы фракции партии, инициативу Медведева также одобрил президент России Владимир Путин. В нижней палате парламента отметили, что такое кадровое предложение было сделано в соответствии с уставом партии.

Напомним, место главы фракции «Единой России» освободилось после того, как Владимир Васильев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана.

Сергей Неверов родился в 1961 году в Кемеровской области. В 1999 году был избран депутатом в Государственную Думу. В партию «Единая Россия» он вступил в 2004 году. На должность генерального секретаря партии был назначен в конце января 2017 года.

Максим Прошкин