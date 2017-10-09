ФСБ направила ходатайство о заочном аресте Вячеслава Мальцева

ФСБ направила в Мещанский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом адвокату Сергею Бадамшину сообщил следователь Гулсарян, передает правозащитное отделение «Открытой России».

В августе Мальцеву заочно предъявили обвинение по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, прошедшей 6 мая в Москве, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации».

Напомним, 4 июня Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

В начале июля у сторонников оппозиционера прошли обыски.