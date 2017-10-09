Суд признал виновным и освободил экс-замминистра культуры Пирумова

Дорогомиловский суд Москвы освообдил в зале суда бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, проходившего по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщает РИА Новости.

Судья признала Пирумова виновным и назначила один год и шесть заключения под стражей, что равняется сроку, проведенному в СИЗО.

Ранее прокурор просил приговорить Пирумова к пяти годам колонии общего режима, оштрафовать на один млн рублей, а также лишить госнаград.

Представитель министерства культуры настаивал на условном сроке. «В случае если суд решит назначить наказание в виде лишения свободы, то ограничиться сроком, который он уже провел под арестом», — сказал юрист Минкульта.

Напомним, расследование «дела реставраторов» началось в марте прошлого года. Оно связано с хищениями при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.

Основным обвиняемым по делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 млнв рублей.