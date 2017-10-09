Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование экономического поведения
Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американский ученый Ричард Талер «за вклад в исследование экономического поведения».
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2017
«Ричард Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процесса принятия решений», — говорится в твиттере нобелевского комитета.
Экономика поведения изучает различные факторы, которые влияют на принятие экономических решений, и то как эти решения повлияют на рынок.
В 2016 году награду получили ученые из Великобритании и Финляндии Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем за вклад в развитие теории контрактов.
Ранее Нобелевский комитет вручил премии по литературе, медицине, физике, химии. Также была вручена премия мира. Размер вознаграждение составляет 1,1 млн долларов.
Максим Прошкин