Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование экономического поведения

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американский ученый Ричард Талер «за вклад в исследование экономического поведения».

«Ричард Талер построил мост между экономическим и психологическим анализом процесса принятия решений», — говорится в твиттере нобелевского комитета.

Экономика поведения изучает различные факторы, которые влияют на принятие экономических решений, и то как эти решения повлияют на рынок.

В 2016 году награду получили ученые из Великобритании и Финляндии Оливер Харт и Бенгт Хольмстрем за вклад в развитие теории контрактов.

Ранее Нобелевский комитет вручил премии по литературе, медицине, физике, химии. Также была вручена премия мира. Размер вознаграждение составляет 1,1 млн долларов.

Максим Прошкин