Путин разрешил военнослужащим-иностранцам участвовать в зарубежных операциях против террористов

Президент России Владимир Путин разрешил иностранным военнослужащим участвовать в российских военных операциях за границей. Соответсвующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об операциях по восстановлению международного мира и борьбе с терроризмом.

С 2003 года иностранные граждане могут служить в российской армии только по контракту. При этом они могут получить в России звание не выше сержанта или старшины.

В начале октября Минобороны решило запретить военным, служащим по контракту, выкладывать в интернет фото, видео и геотеги, которые могут их раскрыть. По мнению ведомства, это повысит уровень информбезопасности личности, общества и государства.