Мосгорсуд оставил в силе арест Леонида Волкова на 20 суток

Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте на 20 суток главы федерального штаба Навального Леонида Волкова по обвинению в призывах к несогласованной акции 7 октября, передает «Медиазона».

В суде Волков настаивал, что не писал твиты, которые суд первой инстанции расценил как призывы к акциям 7 октября. По его словам, доступ к аккаунту есть у нескольких человек. Глава штаба Навального отмечал, что в публикациях нет призыва к акциям.

В ночь на 6 октября Леонида Волкова во второй раз арестовали на 20 суток. Протокол на Волкова был составлен за повторное нарушение порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Ранее Волков уже получал 20 суток ареста за призывы выйти на несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде, но в четверг Мосгорсуд отменил это решение и освободил оппозиционера. Однако прямо у здания суда его снова задержали и доставили в ОВД «Преображенское».

Напомним, 7 октября в десятках городов России прошли акции в поддержу оппозиционера Алексея Навального. Всего были задержаны 290 человек. В Москве и Петербурге акции не были согласованы властями.