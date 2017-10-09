В нескольких городах России задержали координаторов штабов Навального

В Перми, Уфе, Новосибирске и Саратове задержали сотрудников местных штабов политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании оппозиционера Руслан Шаведдинов.

По его словам, «координаторов штабов задерживают за успешно проведенную акцию 7 октября». «Сейчас выясняем подробности, оказываем всю юридическую помощь», — добавил он.

В Новосибирске задержали координатора штаба Сергея Бойко. В группе штаба в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что ему вменяют статью 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых мероприятий).

В Саратове задержали координатора Михаила Мурыгина и волонтера Андрея Копшина. В Перми — двух работников штаба, Юрия Боброва и Наталью Вавилову. Их доставили в отдел полиции №6 (Ленинский район).

В субботу, 7 октября, в 80 городах России прошли акции сторонников Навального. В Москве и Санкт-Петербурге они не были согласованы властями. По данным «ОВД-Инфо», в результате задержали 290 человек.