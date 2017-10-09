Путин уволил губернатора Омской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Омской области Виктора Назарова. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Омской области Назарова В.И. по собственному желанию», — говорится в указе.

Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Бурков.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Назаров объявил о своей отставке на закрытом совещании в правительстве региона.

Источник издания Оm1.ru сообщил, что глава региона попрощался со своими подчиненными, несмотря на то что Кремль к тому времени еще не принял решение о его отставке.

При этом пресс-секретарь Назарова Юлия Соколенко опровергла эту информацию. Она рассказала «Новой газете», что аппаратное заседание было, но Назаров ни с кем не прощался.

О том, что главу Омской области намерены отправить в отставку, сообщало и РИА Новости. Это было в еще сентябре. Тогда источник агентства в администрации президента заявил, что «в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе».

РБК сообщал, что депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Александр Бурков был одним из участников проведенного администрацией президента тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах.

Виктор Назаров руководил Омской областью с 2012 года.