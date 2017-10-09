«Роснефть» приобрела долю в одном из крупнейших газовых месторождений

Компания «Роснефть» закрыла сделку на 1,1 млрд долларов по приобретению доли в газовом месторождении Zohr, которое находится в Средиземном море в Египте. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания также компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических затратах по проекту», — говорится в сообщении. Однако сколько будут стоить исторические затраты не уточняется.

После покупки «Роснефтью» 30% доли у итальянской Eni останется 60%, а 10% у BP.

Месторождение Zohr было открыто компанией Eni в 2015 году. О планах российской нефтяной компании купить долю месторождения стало известно в 2016 году. По оценкам экспертов, запасы Zohr оцениваются примерно в 850 млрд кубометров газа.

Добытый газ будет поставляться на внутренний рынок Египта, а уже потом может быть отправлен на экспорт.

Максим Прошкин