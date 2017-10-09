«Матч ТВ» передали в подчинение создателю Comedy Club

Холдинг «Газпром-медиа» сменил систему управления телеканалом «Матч ТВ», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя холдинга Ирину Осадчую.

Руководителем канала был гендиректор Дмитрий Гранов, подчиняющийся главе «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко. Теперь Гранова назначили исполнительным директором «Матч ТВ».

Теперь Управлять телеканалом будет субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ ТВ), которым руководит основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. По словам Осадчей, новая модель управления поможет оптимизировать бизнес-процессы, снизить затраты на управление и повысить операционную эффективность «Матч ТВ».

Чистый убыток «Национального спортивного телеканала» (оператор «Матч ТВ») в 2016 году составил 1,74 млрд рублей.

Круглосуточный спортивный телеканал «Матч ТВ» запустил вещание 1 ноября 2015 года на базе частот телеканала «Россия 2». Тина Канделаки занимает должность генерального директора телеканала.