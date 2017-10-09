Конкурс на озеленение Москвы за 2,5 млрд рублей выиграла внесшая правки в техзадание фирма

Компания «Европарк» выиграла конкурс на озеленение Москвы за 2,5 млрд рублей, в техническом задании к которому ранее обнаружились правки одного из руководителей фирмы — директора по благоустройству и озеленению компании Юрия Тодереца. Об этом сообщает The Village.

По данным издания, Тодерец оставил примечание в техзадании 25 августа, а спустя две недели, 8 сентября, оно появилось на сайте госзакупок.

Кроме этого, «Европарк» упоминается и в колонтитулах в смете на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников и последующему уходу за ними с 2017 по 2020 год.

«Это может означать, что компания участвовала в подготовке документов на проведение конкурса с начальной ценой в 2,5 млрд рублей», — отмечает The Village.

В конкурсе также участвовали компания «Ривьера» и производственное объединение «Элером». «Ривьера» предложила на 13 миллионов больше, а «Элером» — на 25.

В компании «Европарк» «Новой газете» не смогли оперативно предоставить комментарий, заявив, что директор по благоустройству и озеленению фирмы находится в отъезде.

Ранее «Европарк» уже был замечен в сомнительных тендерах, отмечает The Village. В прошлом году компания выиграла контракт на посадку лип на Тверской улице за 755 млн рублей. Тогда заявку также подавала компания «Ривьера», но до конкурса ее не допустили. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявляла, что тендер могли подготовить под конкретного поставщика.