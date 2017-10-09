Депутаты предложили освободить парламентские партии от сбора подписей на региональных выборах

Депутаты Госдумы предложили освобождать партии, которые представлены в нижней палате парламента хотя бы одним представителем, от сбора подписей на региональных выборах, сообщает РИА Новости.

Инициаторами проекта выступили партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

По словам Шайхутдинова, предложенный проект является «поправками к закону о выборах».

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Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал поправки к Федеральному закону о выборах. Авторами большинства поправок выступили главы комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Максим Прошкин