В Челябинске пойдут под суд сотрудники колонии, которые избили и повесили заключенного

В Челябинске будут судить четырех сотрудников исправительной колонии №2. Их обвиняют в том, что они избили двух заключенных. Одного из них сотрудники ИК повесили, он умер. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, дело передано в Металлургический районный суд . Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Как следует из обвинительного заключения (есть в распоряжении редакции), утром 21 декабря 2015 года в колонии проходил обыск. Осужденный Султан Исраилов «высказывал претензии сотрудникам» и «проявлял агрессию». Его отправили в дежурную часть, там ему сделали замечание и сказали готовиться к выезду в другую колонию.

Исраилов отправился в свой отряд, но вместо того, чтобы собирать вещи «употребил неустановленную спиртосодержащую жидкость, которая не была обнаружена и изъята в ходе проведенного обыска». Затем он вернулся в дежурную часть, там его заковали в наручники из-за того, что он вел себя агрессивно и отказался покидать помещение, и отправили в ШИЗО.

В ШИЗО осужденный стал «с угрозами нецензурно высказываться в адрес оперуполномоченных Донцова А.Э. и Малинина В.А.». После этого оперативники Александр Донцов и Владимир Малинин потребовали от дежурного по ШИЗО Владимира Зорина передать им резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а самому покинуть комнату. Затем они надели на осужденного наручники и стали его избивать руками, ногами и палкой.

Из шарфа сотрудники колонии изготовили петлю и накинули ее на шею осужденного. Конец шарфа они привязали к металлической решетке окна, зафиксировали мужчину в одном положении и покинули помещение. В результате Исраилов умер.

В заключении прокуратуры отмечается, что Исраилов стремился на условно-досрочное освобождение и не имел взысканий.

В тот же день Донцов вместе с замначальника оперативного дела Виктором Завиаловым и опером Виктором Подкорытовым избили другого заключенного — Черникова А.В. Как следует из документа, инцидент начался с того, что пьяный Подкорытов стал будить Черникова, который отдыхал после рабочей ночной смены. Подкорытов потребовал от осужденного покинуть помещение, но тот ответил отказом. В итоге осужденного досставили в ШИЗО и избили с применением резиновой палки.

По этим двум эпизодам возбуждены два уголовных дела. Сотрудникам колонии — Александру Донцову, Владимиру Малинину, Виктору Подкорытову и Виктору Завиялову — инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По итогам служебной проверки начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальника ИК-2 отстранили от занимаемой должности. 13 мая 2016 года фигурант дела Владимир Зорин совершил [Роскомнадзор].