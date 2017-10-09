В сети появилось новое видео с плененными ИГ россиянами

В интернете появилось новое видео, на котором запечатлены россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Об этом говорится в твиттере Conflict Intelligence Team.

Опубликована видеозапись с первыми минутами после попадания Романа Заболотнего и Григория Цуркану в плен ИГИЛ https://t.co/e7eaT6mXb0 — CIT (@CITeam_ru) October 9, 2017

На опубликованной записи виден Заболотный, который пытается разговаривать с одним из боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Григорий Цуркану с повязкой на глазах сидит спиной к кабине, а около Заболотного лежит, по всей видимости, сирийский военный, пишет CIT.

Ранее ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цуркану Григорий Михайлович, 1978 года рождения.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

Позже зампредседателя комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что оба россиянина, которые возможно попали в плен, мертвы.

«Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ», —рассказал депутат.

О смерти Заболотного рассказывал также депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. В разговоре с «Новой газетой» Котляров рассказал, что узнал о казни Заболотного «из достоверных и проверенных на сегодняшний день источников».

В свою очередь, родители Григория Цуркану сообщили СМИ о звонке от неизвестных людей, которые попросили «не поднимать шум». Позже они признались, что звонок с просьбой был «из ФСБ».