Минюст России пригрозил ограничить работу «Радио Свобода»

Министерство юстиции России предупредило «Радио Свобода» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии»), что их работа в России может быть ограничена, поскольку «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента», сообщает канал «Настоящее время».

В письме ведомство ссылается на закон «О средствах массовой информации», в котором прописано, что может быть ограничена работа журналистов СМИ из тех государств, которые ограничили работу сотрудников российских СМИ.

«В Минюсте по телефону подтвердили подлинность письма и пошутили, что бумажная копия придет в редакцию “месяца через два”», — сообщает канал.

Ранее власти США потребовали от российского телеканала RT (Russia Today) в срок до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как сообщала главред канала Маргарита Симоньян, в противном случае сотрудники, а также имущество RT могут быть арестованы.

Позднее Симоньян заявила, что телеканал может прекратить вещание в США из-за давления американских властей.

Кроме этого, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла о «беспрецедентном давлении» на российские СМИ в США и обещала принять зеркальные меры. Она также отмечала, что претензии США к RT, а также порталу Sputnik «противоречат американским принципам свободы слова».